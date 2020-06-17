В регионе из-за жары ввели оранжевый уровень опасности.

Москва 17 июня побила температурный рекорд 1892 года: воздух прогрелся до 31,1 градуса. Тогда в тот же день была зафиксирована температура 30,8 градусов, сообщает «Интерфакс».

Данные были зафиксированы в районе ВДНХ на базовой столичной метеостанции. Окончательное значение температурного максимума для 17 июня будет установлено к исходу дня.

Также из-за аномальной жары в Москве и Подмосковье действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.