Столица досрочно перешла на раздельный сбор отходов с 1 января: бумагу, пластик, стекло и металл теперь нужно выбрасывать в отдельный контейнер. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве с сегодняшнего дня досрочно стартует программа раздельного сбора отходов. Согласно федеральному законодательству, столица должна была перейти на новую систему обращения с отходами только с 2022 года, однако правительство Москвы приняло решение сделать это раньше. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие — для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые — для всех остальных отходов», — говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня порядка 88% отходов Москвы вывозили на полигоны. При этом, если сортировать и выбрасывать их в специальные контейнеры, объемы захоронения можно радикально сократить, а долю вторичной переработки увеличить.

«Для вторичной переработки важно, чтобы бумага, пластик, стекло и металл оставались сухими и чистыми, — этого можно добиться благодаря сортировке. После вывоза отходы попадут на досортировку, где пройдут дополнительную очистку и подготовку к промышленному применению отпрессуются, а после — отправятся на предприятия вторичной переработки. Из переработанных отходов делают канцелярскую, туалетную бумагу, бумажные полотенца, строительные и изоляционные материалы, гофрокартон, стеклянные бутылки, банки, ПЭТ-тару, упаковки, контейнеры и ящики, строительные материалы и многое другое», — отмечается на сайте.

Специалисты считают, что таким образом может быть переработано около половины столичных отходов. Голосование в рамках проекта "Активный гражданин" показало, что больше 70 процентов москвичей поддерживают новую систему. Все замечания можно направлять в раздел "Уборка и мусор" в приложении "Наш город". Работает также телефон горячей линии: +7 (495) 150-75-43.

Видео дня. Самые яркие звездные скандалы 2019 года