Россия может начать поставки вертолетной техники в Республику Корея в счет погашения государственного долга, сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) по итогам встречи сопредседателей Организационного комитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея.

«Рассматривались вопросы поставки российской вертолетной техники в Республику Корея в счет погашения государственного долга РФ. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, АО «Вертолеты России» ведет работу с заинтересованными корейскими заказчиками вертолетной техники», — сказали в пресс-службе.

Ранее Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи валидировало сертификат типа гражданского вертолета Ми-171А2, тем самым разрешив его эксплуатацию в стране. Также Южная Корея использует вертолеты Ка-32, а также Ми8/17 в интересах полиции.

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер — министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги провели в режиме видео-конференц-связи встречу сопредседателей оргкомитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений и Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.