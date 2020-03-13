В России выявили новые случаи заражения новым типом коронавируса. Всего их шесть: четыре в Москве, один в Краснодарском край и один в Калининграде. На 12 марта на территории страны выявлено 34 случая заражения. Трое пациентов выписаны из больницы.

В России увеличилось количество зараженных новым типом коронавируса. Зафиксированы шесть новых случаев заражения. Четыре пациента в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, все зараженные в последние две недели были в «странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции». В настоящее время все новые заболевшие госпитализированы. Они находятся в инфекционных боксах. Их результаты тестов подтверждены в установленном порядке.

Отмечается, что трое из заразившихся московских пациентов вернулись в столицу тем же рейсом из Бергамо (Италия), что и двое ранее заболевших.

Всех контактировавших с инфицированными установили, они находятся под наблюдением медиков. В столичном штабе по контролю ситуации с коронавирусом уточнили, что новые случаи заболевания в Москве выявили, когда отрабатывали рейсы, которыми летели ранее заболевшие.

«Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один — в инфекционной больнице № 2», — сообщили в штабе.

Всего на 12 марта в России подтверждены 34 случая заражения COVID-19. Этой инфекцией заразились 31 россиянин, прибывший из-за рубежа, преимущественно из Италии, два гражданина Китая и один гражданин Китая. Из них три человека вылечились. Кроме того, троих россиян, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, уже выписали.

Конкретно в Москве выявлено 19 случаев заражения на 12 марта.

В своем сообщении про новые случаи выявленного заболевания Роспотребнадзор напоминает, что необходимо соблюдать правила личной гигиены. Рекомендуется как можно чаще мыть руки с мылом, применять дезинфицирующие средства для рук, особенно в общественных местах и транспорте. Кроме того, специалисты советуют ограничить свое пребывание на территориях массового скопления людей, а также ограничить использование общественного транспорта в часы пик. Также рекомендуется чаще очищать различные поверхности, к которым прикасается человек. Это касается клавиатуры компьютера, панели оргтехники общего использования, экрана смартфона, пультов, дверных ручек и поручней. При появлении любых симптомов ОРВИ — останьтесь дома и вызовите врача, напоминает Роспотребнадзор.

Кроме того, ведомство советует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Одним из очагов распространения является Италия. На сегодняшний день там зарегистрировано 15 113 инфицированных, сообщают местные власти. За сутки число смертельных случаев там возросло с 827 до 1016.

Одними из умерших стала супружеская пара. Они были вместе 60 лет, жили в Альбино (провинция Бергамо), сообщает газета Corriere Della Sera. Мужчина умер в возрасте 86 лет, а его супруге было 82 года.

По словам их сына, они провели восемь дней дома с температурой 39 градусов. Мужчину доставили в больницу в субботу, женщину — в воскресенье. Они умерли с разницей в два часа.

«Привет, папа и мама. Этот вирус забрал вас в один день. Интересно, там наверху вы продолжите ссориться? Думаю, да, но эта ссора закончится вашими объятиями», — отметил сын покойных в Facebook.

Он обратил внимание, что становится понятно, насколько распространение вируса тяжело в эмоциональном плане, только когда речь заходит о близких людях.

Ранее в столичной больнице в Коммунарке умер пожилой пациент. Ему было 75 лет. По сообщениям Telegram-каналов, у него диагностировали пневмонию. Однако местные власти заявили, что мужчина, доставленный в крайне тяжелом состоянии, скончался из-за прогрессирующих хронических заболеваний.

«Результаты проведения вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в т.ч. рака поджелудочной железы и гепатита. В легких пациента не было обнаружено патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные», — говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

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