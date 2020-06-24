Американские военные обсудили с коллегами из РФ новую российскую доктрину ядерного сдерживания на переговорах в Вене, заявил в среду журналистам замглавы Стратегического командования США Томас Буссьер.

«У нас была возможность кратко обсудить с российским генеральским составом наши вопросы и озабоченности, прояснить аспекты этой доктрины, опубликованной 2 июня», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, у американской стороны было также желание обсудить дополнительно не только значение этой доктрины во избежание неверных трактовок, но и обсудить нестратегическое ядерное оружие, не охваченное договором СНВ-3.

«Мы (с русскими) согласились, что движение вперед будет прекрасной возможностью получить более широкое и глубокое понимание между США и Российской Федерации о том, что значит их доктрина и как в нее вписывается нестратегическое ядерное оружие, не охваченное договором», — добавил Буссьер.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.

Новая доктрина РФ подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в документе «совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия».