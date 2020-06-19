Россия и Белоруссия заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что на переговорах с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем обсуждалась проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

«Дали негативную оценку анонсированному выходу Соединенных Штатов из Договора по открытому небу», — сказал он на совместной с Макеем пресс-конференции.

«Мы едины в том, что наряду с разрушением Вашингтоном Договора о РСМД этот шаг наносит ущерб глобальной безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями. Россия и Беларусь составляют единую группу государств-участников Договора об открытом небе, и мы не заинтересованы в обострении международной обстановки, нацелены на равноправный диалог без ультиматумов, без голословных обвинений при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга», — заявил Лавров.

Он отметил, что Москва и Минск условились тесно сотрудничать по проблематике Договора об открытом небе, исходя из приоритетности задачи обеспечения безопасности Союзного государства.

«С этих позиций будем работать на созываемой 6 июля чрезвычайной конференции государств-участников Договора об открытом небе», — сказал министр.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.