Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России обсудили с турецкой стороной скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Российская межведомственная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым c участием представителей Минобороны России провела 21-22 июля в Анкаре консультации с руководством различных турецких ведомств во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

«Были подробно обсуждены различные аспекты ближневосточных проблем с акцентом на задачи скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения долгосрочного урегулирования в Ливии», — говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.