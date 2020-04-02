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Москва набрала наибольшее количество баллов среди городов-миллионников по индексу качества городской среды, рассчитанному Минстроем совместно с ДОМ.РФ за 2019 год, а Грозный и Реутов лидируют среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн и от 100 тыс. до 250 тыс. человек соответственно, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Так, Москва возглавила рейтинг городов с населением от 1 млн человек, набрав 283 балла из 360. Следом идут Санкт-Петербург (243 балла) и Казань (201). Набравший 223 балла Грозный стал первым в рейтинге городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек. Тройку замыкают Сочи и Тюмень (по 219). Среди городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек лидирующие позиции заняли Реутов с 261 баллом, Одинцово с 233 баллами и Красногорск с 230 баллами.

Ранее Минстрой сообщил, что доля российских городов, благоприятных для жизни, по итогам второго расчета индекса качества городской среды увеличилась с 23% до 26,9%. Среднее значение индекса по России достигло 169 баллов.

Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Количество городов с благоприятной средой тогда составило 262 из 1114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды — 163 балла.

Рост качества городской среды в России — одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров, в том числе благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. При этом города распределены по 10 размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.

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