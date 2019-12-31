Москва с 1 января 2020 года досрочно перешла на раздельный сбор мусора. Соответствующее постановление правительство города приняло в июне 2019 года.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев в июле заявил, что с 1 января в жилом секторе Москвы и рядом с объектами соцсферы будет установлены баки синего цвета. Туда горожане смогут выбрасывать так называемые полезные компоненты вторичного сырья: пластик, алюминиевые банки, картон, бумагу. Также на площадках установят баки серого цвета для смешанных отходов, передает «РИА Новости».

Такую же систему сбора мусора планируют внедрить в социальных учреждениях.

По мнению столичных властей, раздельный сбор мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения на мусорных полигонах.

В середине декабря мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.

Планируется вывозить около 15 млн т. мусора за десять лет в Калужскую область и около 1 млн т. — во Владимирскую область. Остальной мусор будет вывозиться на комплексы переработки отходов в Московской области.