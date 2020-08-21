Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение запретить московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.

Как сообщает пресс-служба организации, орган удовлетворил заявление футболиста Николая Обольского о взыскании с клуба задолженности по трудовому договору в полном объеме. РФС обязал выплатить игроку задолженность по компенсационным выплатам и проценты за их задержку.

В качестве обеспечительной меры на клуб был наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят с «Динамо» после выплаты задолженности перед Обольским.

Николай Обольский — воспитанник «Динамо». Он ушел из клуба в июне, когда истек срок его контракта.

«Динамо» после трех туров с семью очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и остается единственным клубом в этом сезоне, не пропустившим ни одного мяча.