Футболисты московского «Динамо» уступили в Тбилиси местному «Локомотиву» со счетом 1:2 в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и выбыли из турнира.

Голы в составе хозяев поля мячи забили Ираклий Сихарулидзе (54′) и Мамия Гавашелишвили (76′), у москвичей с пенальти отличился Николай Комличенко (90′).

«Игра проходила с нашим преимуществом, — приводит слова главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова официальный сайт клуба. — «Локомотив» играл на своих сильных сторонах, компактно в обороне, быстро переходил из обороны в атаку. Соперник выжал максимум из того, что имел. Мы свои моменты не использовали. Вдобавок, безобразно сыграли в обороне в определенных эпизодах».

Очень эмоционально отреагировал на поражение народный артист РСФСР Лев Лещенко, который также является членом консультативного совета московского «Динамо».

«Кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор — позорище. «Локомотив» Тбилиси — будто любительская команда: у них нет бюджета, ничего нет. Но даже на их фоне «Динамо» выглядело еще хуже, — сокрушается Лев Валерьянович, слова которого приводит Чемпионат. — Мы не готовы играть в Европе. Может, даже лучше, что вылетели. Так позориться… Они не понимают, что играют за великую команду. Надо подойти к каждому игроку и сказать: «Тебе вообще не стыдно? Как ты себя преподносишь?». У грузин две атаки — два гола. Великий Шунин, играющий за сборную, ошибся в первом голе: надо было либо не перехватывать, либо стоять в воротах.

Вы видели, что Н’Жье сегодня творил? Он ни разу не обработал мяч, все время отдавал. Зачем нужен такой игрок? А сколько денег было потрачено? Если сравнивать бюджет «Динамо» и грузинов… Какой смысл делать многомиллионные покупки? Избавьтесь от легионеров, играйте своими — хуже не будет.

У нас в чемпионате огромное количество иностранцев: они доминируют, зарабатывают деньги и отправляют домой на родину — увозят деньги из России. Надо ведь свое что-то развивать. Это вопрос краеугольный — надо решать на государственном уровне. Достиг ли наш футбол дна? Конечно. Уровень нашего футбола — безобразие».