СПОРТ

Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в истории

23:18 25/12/2019

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Хоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.

Встреча закончилась в Москве со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбами отметились Дмитрий Яшкин (два раза) и Михал Чайковски. Данная победа стала 2000-й в истории хоккейного «Динамо», существующего с 1946 года. Добавим, что чаще из отечественных хоккейных команд побеждал только ЦСКА.

Динамовцы прервали серию из семи поражений в матчах с «армейцами». ЦСКА, который проводил второй матч за два дня, в следующий раз сыграет 28 декабря дома против подмосковного ХК «Витязь». Динамовцы перед этим встретятся в гостях на ледовой арене с казахстанским «Барысом».



