Уругвайский защитник Гильермо Варела перешел московское «Динамо» из датского «Копенгагена» на правах аренды. Как уточняет пресс-служба бело-голубых, арендное соглашение с 27-летним футболистом заключено до конца сезона-2020/21.

По данным СМИ, в контракте об аренде уругвайца будет прописано право выкупа за 1,4 млн евро.

Варела перешел в «Копенгаген» в 2019 году за 1,75 млн евро из уругвайского «Пеньяроля», воспитанником которого и является. За датский клуб правый защитник провел 53 матча и отметился четырьмя результативными передачами. Также Варела четыре раза выходил на поле в составе сборной Уругвая.

⚡️ «Динамо» арендовало Гильермо Варелу Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21. 🤝 Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых! Подробнее: https://t.co/zjuPypvIdy pic.twitter.com/HHzafTM78D — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020

Игрок также выступал за английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и испанскую «Кастилью» — фарм-клуб мадридского «Реала». В составе сборной Уругвая сыграл пять матчей.