Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии The Giant Panda Global Awards 2019 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада во вторник, 14 января.

«Третьего января в Бельгии состоялась торжественная церемония вручения премии. В этом году Московский зоопарк получил награды сразу в трех номинациях: он забрал золото в категории «панда-событие года», серебро в категории «панда-персона года» и бронзу в номинации «любимая панда за пределами Китая», — отметили сотрудники.

Премия имеет 15 номинаций, в каждой из них — от 5 до 10 участников из Европы, Китая и США.

По результатам голосования, «панда-событием года» стало открытие вольерного комплекса «Фауна Китая» в Московском зоопарке, состоявшееся летом 2019 года. Теперь в столичном зверинце живут самка панды по кличке Диндин и самец Жуи. В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Премию в категории «Панда-персона года» получила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, а номинацию «Любимая панда за пределами Китая» получила Диндин.

Представители пресс-службы зоопарка также уточнили, что на возвращение больших панд в экспозицию зоопарка значительное влияние оказали президент России и правительство Москвы.

The Giant Panda Global Awards — это ежегодная премия, которая присуждается организациям, чья деятельность связана с защитой больших панд. В голосовании принимают участие поклонники панд и эксперты со всего мира. В этот раз голосование проходило с 5 по 23 декабря 2019 года, результаты были объявлены 3 января 2020 года.

13 января Московский зоопарк показал видео с радующейся снегу пандой. На записи онар валяется в снегу, играет с веткой ели, пытается забраться на дерево.