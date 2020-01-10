В Московском зоопарке начали принимать ели и сосны, которые не продали во время новогодних праздников на городских елочных базарах. Деревья используют для обогащения среды обитания и рациона животных. Об этом в пятницу, 10 января, сообщается на портале мэра Москвы.

В материале отмечается, что ежегодно растет число предпринимателей, желающих передать новогодние деревья в дар обитателям зоосада, а не выбросить их на свалку.

«С 1 января в зоопарк уже поступило полторы тысячи елей и сосен, которые не нашли своих покупателей. Наши животные очень рады таким подаркам», — цитирует «Москва 24» гендиректора зоосада Светлану Акулову.

Хвоя является полезной добавкой в рацион азиатских слонов, альпака и голубых баранов. В ней содержатся аминокислоты, каротин и витамин С, сообщает «Федеральное агентство новостей». Снежные барсы и восточноевропейские рыси точат о стволы деревьев когти.

Передать деревья в столичный зоопарк могут только юридические лица. Это ограничение ввели для безопасности животных, уточняется на сайте kp.ru.

На деревьях, которые стояли в домах, могут остаться фрагменты стеклянных и пластиковых украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега.

«Кроме того, деревья, которые долгое время были в помещениях, теряют свой аромат и становятся менее интересными для животных», — добавляется в сообщении.

5 января в Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по экологической утилизации новогодних елок и переработке их в щепу. В столице открылись 379 пунктов приема новогодних деревьев. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений. Акция продлится до конца февраля.

Елки переработают в щепу в специальных пунктах. Затем ее используют при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, в вольерах с животными и в сельском хозяйстве.