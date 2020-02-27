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Московский «ЦСКА» в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

01:27 28/02/2020

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА. Этот титул команда завоевала в пятый раз.

В 1/4 финала Западной конференции победитель чемпионата встретится с нижегородским «Торпедо», петербургский СКА сыграет с подольским «Витязем», финский «Йокерит» поспорит за выход в следующий раунд с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» сыграет со «Спартаком» в московском дерби.

На Востоке в первом раунде плей-офф, победитель конференции казанский «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Барыс» из Нур-Султана сойдется с магнитогорским «Металлургом», омский «Авангард» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а екатеринбургский «Автомобилист» встретится с новосибирской «Сибирью».

Первые матчи Кубка Гагарина пройдут 1 марта.



