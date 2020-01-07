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Московский «Спартак» третий раз за сезон одолел СКА в КХЛ

23:15 07/01/2020

Московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги победил петербургский клуб СКА. Соперники встретились на ледовой арене в российской столице во вторник.

Матч закончился со счетом 3:1 на «ЦСКА-Арене» в пользу москвичей. «Красно-белые» вышли вперед на 10-й минуте. Федор Малыхин после передач Патрика Херсли и Дмитрия Вишневского реализовал большинство. В концовке первого периода команды обменялись заброшенными шайбами.

Добавим, что окончательный счет на 56-й минуте установил чешский нападающий «Спартака» Робин Ганзл. «Спартак» обыграл СКА третий раз в нынешнем сезоне. До этого столичный клуб дважды побеждал в Санкт-Петербурге в октябре – 3:2 в овертайме и 3:2. Ранее сборная России стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею. Россияне не побеждали в турнире с 2011 года.



