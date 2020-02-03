Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу рынка.

Так, карантин обязателен для всех граждан КНР, которые вернулись в Россию с родины после новогодних каникул.

Кроме того, рынок закупил тепловизоры, которые ежедневно измеряют температуру у всех сотрудников, арендаторов и продавцов.

При этом весь "Садовод" на карантин из-за коронавируса закрывать не плинтуется, поскольку "в настоящее время рано говорить даже о превышении эпидемиологического порога".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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