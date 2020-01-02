Московский метрополитен в рамках совместного проекта с Музеем Москвы «Метротур» проведет более 130 экскурсий в 2020 году. В том числе — 12 ночных. Об этом сообщает пресс-служба Мосметро 2 января.

«У каждой экскурсии есть своя «изюминка». Например, в депо «Красная Пресня» покажут технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции, а из депо «Калужское» экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию «Калужская», — говорится в релизе.

В завершении каждой экскурсии посетители доедут из депо до ближайшей станции. Обычным пассажирам это сделать не удастся.

Что касается ночной экскурсии, то она пройдет в электродепо «Измайлово». Участники акции смогут проехать на ретропоезде по спецзоне, которой нет на схеме метро. Кроме того, в ночную экскурсию включено еще и посещение закрытой станции «Первомайская».

Ранее в этот же день была названа самая популярная станция метро Москвы в первые сутки 2020 года. Ей оказалась «Площадь Революции».