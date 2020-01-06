Пассажиры московского метро в ночь на 1 января забыли в подземке мешок с подарками, посох, костюм снегурочки и балалайку. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Также после новогодней ночи на станциях остались подарочный плед с оленями, три бороды Дедов Морозов, гирлянды, несколько мобильных телефонов, два детских рюкзака с билетами на елку, передает агентство городских новостей «Москва».

В метрополитене добавили, что теперь пассажирам, потерявшим вещи в метро, нужно звонить в контакт-центр «Московский транспорт». Также можно заполнить форму в приложении «Метро Москвы». При обнаружении вещей с заявителем свяжется сотрудник склада, и пассажир сможет забрать свою вещь.

2 января сообщалось, что Московский метрополитен в рамках совместного проекта с Музеем Москвы «Метротур» в 2020 году проведет более 130 экскурсий , в том числе 12 ночных.