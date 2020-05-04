Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.

«С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. Однако учебный год на этом не заканчивается. С 18 мая столичные школьники перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков», — говорится в пресс-релизе от 4 мая.

С 18 мая педагоги уже не будут раздавать домашние задания и выставлять оценки, а занятия пройдут в виде консультаций по желанию родителей и учеников.

Выпускники 9-х и 11-х классов будут в дистанционном формате готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

В конце апреля Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, а для 10-х классов ― до 30 мая.

С 21 марта очные занятия в столичных учреждения образования не проводятся, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. На это время организована работа дежурных групп для дошкольников и учеников 1-4 классов, чьи родители продолжают трудиться и не могут соблюдать режим самоизоляции. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая работа этих групп временно приостанавливается.

В учебных заведениях, где открыты дежурные группы, созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, и используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые безопасны для учащихся.