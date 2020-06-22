Вторым днем рождения теперь считают 21 июня два юных зацепера — на платформе Кубанская одного экстремала ударило током, и юноша без чувств упал на железнодорожные пути. Его товарищ натерпелся страха, пока бегал в вагон, чтобы дернуть стоп-кран.

Как стало известно «», вечер уикэнда два знакомых Федор и Павел (18 и 19 лет от роду соответственно) решили провести опасным способом — прокатиться на сцепке вагонов электрички. Парни живут в Ясеневе, они сели на электричку на станции Битца Московских центральных диаметров, поехали по направлению к северу, где на одной из станций пересели в обратную сторону. И туда, и обратно они двигались на сцепке между последним и предпоследним вагонами. ЧП случилось на станции Кубанская в 23.30, когда электричка подъехала к платформе. Федор, студент колледжа по дизайну, держался правой рукой за рукоятку, однако в какой-то момент на ручку было подано напряжение — экстремалы даже успели увидеть, как она заискрила. Федор получил серьезный разряд, и упал под колеса. В первые секунды он лишился чувств, а потом громко закричал в шоке, прося о помощи. Павел, преодолев страх, спрыгнул со сцепки, успел зайти вагон и дернул стоп-кран, чтобы электричка не поехала иначе юноша неминуемо бы погиб. Тут подоспела дежурная по станции, вызвавшая карету 03.

Пострадавшего переправили в НИИ Склифосовского, где он сначала был в отделении реанимации, затем ночью перевели в ожоговое. У него сильно обожжены руки, особенно правая. Тем не менее, угрозы для жизни нет. Юноша, как и его товарищ, благодарят судьбу, что так легко отделались. Случившееся для них — урок на всю жизнь. По словам Павла, воскресная поездка была первым опытом, а Федор — заядлый зацепер, но отныне решил завязать с рискованным увлечением.