Материалы, полученные с камер автоматической фиксации нарушений, сами по себе не могут быть основанием для автоматического штрафа за езду без цифрового пропуска. Об этом говорится в решении Мещанского суда, вынесенном на прошлой неделе по жалобе москвича Максима Чиркова. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Напомним, штраф для Чиркова стал первым штрафом в Москве за езду без цифрового пропуска во время действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Из полученного Чирковым в конце апреля постановления следовало, что нарушение было выявлено 22 апреля в 12 часов 50 минут на внутренней стороне ТТК в районе Спартаковской площади. Штраф за нарушение был выписан Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ). Чирков сразу же обжаловал этот штраф. Он утверждал, что перед поездкой оформил цифровой пропуск, указав номер своего автомобиль.

28 апреля в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что Чирков внес номер машины в пропуск с ошибкой. «Вчера появились сообщения о штрафе водителю, который оформили, несмотря на привязку номера автомобиля к пропуску. Мы разобрались в вопросе — водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска», — заявили тогда в дептрансе, не уточнив будет ли аннулирован выписанный Чиркову штраф.

20 августа суд отменил штраф в 5 тыс. рублей в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Хотя суд отказался проверять новые положения столичного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие принимать постановление по делу исключительно на основании данных системы городского видеонаблюдения, его решение фактически дезавуирует применение особого порядка к нарушителям режима повышенной готовности.

«Системное толкование норм права, с учетом конкретных обстоятельств по делу, позволяет сделать вывод о том, что в отношении заявителя не должен был быть применен предусмотренный статьей 28.6 КоАП РФ особый порядок привлечения к административной ответственности, а должностным лицом должен был быть составлен протокол об административном правонарушении на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, либо вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», — гласит решение суда. В нем также отмечает, что данные с камер должны были использоваться только в качестве одного из доказательств правонарушения.

При этом двумя днями ранее Мосгорсуд отказался рассматривать иск нескольких муниципальных депутатов Москвы и горожан о признании незаконным особого порядка фиксации нарушений режима повышенной готовности (на основании данных с камер видеонаблюдения). По мнению суда, права заявителей не были нарушены из-за введения штрафов за нарушение режима самоизоляции. Перед этим МАДИ по собственной инициативе отменила штрафы, выписанные одному из заявителей, депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову.

Решение Мещанского суда может свидетельствовать о развороте всей практики по аналогичным штрафам, считает муниципальный депутат, юрист Николай Бобринский, который ранее вместе с коллегами-депутатами пытался оспорить в Мосгорсуде законность вынесения штрафов за нарушение самоизоляции в особом режиме. По словам Бобринского, в настоящее время обсуждается возможность подачи коллективного иска от имени тех, чьи штрафы пока не отменены.