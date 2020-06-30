79-летний водитель, перепутав педаль газа и тормоза, насмерть сбил 74-летнюю жену во дворе своего дома в московском районе Южное Бутово 29 июня. Следователи не стали возбуждать уголовное дело.

Как стало известно «», ДТП случилось около 11.00 на улице Изюмская. Пенсионер Юрий Александрович (всю жизнь он проработал управленцем в разных компаниях) за рулем внедорожника «Тойота» планировал отправиться в путь с пожилой супругой. Татьяна Николаевна ждала посадки в автомобиль возле подъезда — сюда должен был подъехать супруг. Она стояла рядом с женщиной, выгуливающей кота на поводке. Вероятнее всего, Юрий Александрович перепутал педали. К тому же он засмотрелся на жену, которая зачем-то махала руками. Машина совершила рывок, наехала на пенсионерку и уперлась в столб. Дама с котом чудом отскочили.

Пожилой водитель вышел из машины молча, не осознавая, что случилось. Свидетели опасались инсульта или инфаркта. Пострадавшая скончалась на месте. По факту ДТП назначили проверку, но, по всей видимости, никакого уголовного дела не будет.