Тесты семи игроков московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Официальное заявление ЦСКА по поводу ситуации с коронавирусом в команде https://t.co/2zkzp82XBr pic.twitter.com/kVsC3jtMVd — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 21, 2020

Во вторник пресс-служба омского «Авангарда» сообщила, что тесты 20 игроков и сотрудников клуба на COVID-19 дали положительный результат.

Ранее московский «Спартак» приостановил проведение тренировок из-за обнаружения коронавируса у игроков и сотрудников команд.

Минувший сезон в КХЛ был приостановлен в марте, а после объявлен завершенным досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.