Сотрудники «скорых» получили предписание фотографировать во время вызова больных граждан Китая или прибывших из КНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, соответствующий приказ появился 18 февраля.

Выезжая на вызов к китайцам или прибывшим из КНР, врачи должны будут подготовить камеру и, если есть подозрение на коронавирус, то сфотографировать как пациента, так и его документы.

Если пациент будет против, то добыть фотографии нужно любым возможным способом, включая убеждение родственников и знакомых, подчеркнул Mash.

«Рамблер» писал, что новый вирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали более двух тысяч человек. Общее число заболевших превысило 75 тысяч.

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