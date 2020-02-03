Московских автомобилистов призвали к внимательности на дорогах из-за сложных погодных условий. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ЦОДД на странице в Twitter.

По прогнозам синоптиков, вечером 3 февраля в столице ожидается сильная гололедица, осадки в виде снега. Специалисты отметили, что неблагоприятные погодные условия могу привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению числа мелких ДТП. ЦОДД напомнил водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также водителям посоветовали по возможности отказаться от личного транспорта в пользу общественного в вечерний час пик, поскольку возможно осложнение дорожной ситуации, пишет НСН.

23 января сообщалось, что в ЦОДД назвали три основные причины ДТП в Москве. Это превышение скорости, невнимательность и непропуск пешеходов.