Московские власти переводят учащихся вузов и колледжей на дистанционный формат, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом следует из указа мэра Сергея Собянина.

«Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения», — говорится в документе.

Ограничение будет действовать с 13 ноября по 15 января. Транспортные карты студентов будут заблокированы. В столице коронавирусом заразились 481 068, выздоровели 346 889, скончались 7 429 человек. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».