Московские загсы ограничат число гостей при регистрации брака до пяти. Об этом сообщила московская мэрия.

Новый режим действует с 28 марта до особого распоряжения. Услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения, усыновления и установления отцовства можно будет получить, предварительно подав заявление через единый портал госуслуг. Повторные свидетельства и справки тоже можно будет получить только по предварительной записи.

Регистрация смерти будет проходить без предварительной записи в пределах компетенций.

Торжества, запланированные на выездных площадках, перенесут в загсы и Дворцы бракосочетания. Церемонии будут проводиться в назначенное время, но желающие смогут их перенести.

Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения временно проводиться не будут, регистрацию рождения по заявлению родителей будут проводить только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южного Бутово. В других отделах услуга будет доступна только в особых случаях.

Ранее ограничения на число гостей были введены в Нижегородской и Челябинской областях, а также в нескольких других регионах.

Ранее, 28 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

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