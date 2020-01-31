Московские вузы корректируют календарные учебные графики для студентов из Китая, чтобы они смогли получить образовательные программы в полном объёме.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение в рамках борьбы с распространением коронавируса рекомендовать вузам продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в столичных вузах, до 1 марта.

Как рассказали РИА Новости в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина, в вузе по различным программам обучается более 500 китайских студентов и слушателей. Руководство института проводит мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы, китайским студентам, которые выезжали к себе на родину и вернулись или планировали вернуться в ближайшее время, каникулы продлены до 2 марта.

«Для продолжения обучения китайских студентов институт скорректирует календарные учебные графики. Студенты будут получать учебные материалы дистанционно. Таким образом, они смогут освоить образовательные программы в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что преподаватели и руководство факультетов окажут студентам необходимую помощь по изучаемым дисциплинам и при подготовке выпускных квалификационных работ.

В МИСиС агентству сообщили, что вуз координирует свои действия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с Минобрнауки и также продлил каникулы для студентов университета — граждан КНР до 2 марта.

«Ранее мы начали разработку индивидуальных учебных планов, чтобы обучающиеся из Китая приступили к занятиям одновременно со всеми, но дистанционно. Если будет решение министерства о введении карантина, он будет введен и в НИТУ «МИСиС», — добавили в пресс-службе.

Высшая школа экономики также рекомендует своим студентам, находящимся в Китае, прибыть на обучение после 2 марта, а до того учиться онлайн. В РУДН ранее рассказывали, что около 500 китайских студентов уехали на родину на каникулы и для тех из них, кто решит остаться дома, каникулы могут быть продлены.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая.

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