Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 200359», — сказала Ракова.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.