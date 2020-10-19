Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Ранее в сети появилась информация, что на сайте mos.ru не работает электронный дневник.

«Первый урок прошёл с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Девятнадцатого октября все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям, начальные классы и пятые пришли в школы, а у старшеклассников уроки по расписанию на ближайшие две недели проходят в дистанционном режиме.