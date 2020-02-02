Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка не проснутся в свой «официальный» праздник — День сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка.

«Сейчас сурки продолжают спать, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы зоопарка в воскресенье, 2 февраля.

По словам специалистов, зверьки могут выйти из норы к концу месяца, если в Москве сохранится теплая погода. Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны.

«Тем не менее наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере. Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным», — добавили в пресс-службе.

День сурка традиционно отмечается в США, Канаде и Австралии 2 февраля. В этот день необходимо наблюдать за вылезающим из норы сурком. Если день будет пасмурный, животное не увидит свою тень и покинет жилище, то зима скоро закончится. Если же день будет солнечный, сурок испугается тени и спрячется — зима продлится еще шесть недель.

В российских зоопарках единственным сурком-предсказателем является Бабася (Ростов-на-Дону), но во многих зоосадах для предсказания погоды используют других животных. Широко известны ежиха Пуговка и енот Дзен (Екатеринбург).