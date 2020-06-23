Лихих пьяных пловцов вылавливали спасатели из водоемов Москвы с вечера понедельника. К счастью, все выжили.

Как стало известно «», около 16.00 спортсмен-любитель, совершающий пробежку в районе метромоста, увидел странного азиата. Он громко кричал на иностранном языке, походка была шатающейся. Затем гость столицы перелез через перила метромоста и полетел в воду. Спасатели вытащили горе-пловца, это был 16-летний Уулу. Он поехал в больницу.

А в 6.00 в другом округе Москвы в парке Левобережный в воды прыгнул 21-летний студент по имени Михаил. С двумя товарищами по университету он выпивал под мостом всю ночь, а под утро поднялся до середины лестницу, ведущей на мост, и прыгнул в водную пропасть примерно с 25-метровой высоты. Студент выжил и был госпитализирован.