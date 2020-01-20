Учащиеся старших классов московских школ напишут «письма прадеду на фронт» на открытом уроке, приуроченном к 75-летию Победы. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

Каждый школьник при желании сможет поделиться своим письмом с остальными, опубликовав его на портале масштабного федерального проекта «Письма Победы». Для этого нужно будет отсканировать его и прикрепить фотографию из семейного архива.

По словам Шубина, на портале публикуются письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и других участников Великой Отечественной войны.

Чиновник отметил, что с момента запуска проекта 3 декабря 2019 года опубликовано уже свыше 200 тыс. писем. Всего планируется собрать до 1 млн документов.

«Эти живые свидетельства участников позволят по-новому увидеть и понять все разрушительные бедствия войны глазами самых разных людей, оказавшихся ее жертвами, героями и победителями», — заявил Шубин.

Глава департамента добавил, что 9 мая запланирован концерт на площади Белорусского вокзала, где главным лейтмотивом мероприятия станут строки из писем, отмечает телеканал «Звезда».

17 января сообщалось, что из древесины главной новогодней ели страны изготовят памятные сувениры к 75-летию Победы.