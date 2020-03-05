Московская компания ООО «Первый городской ритуал» подала в Роспатент заявку на названия, связанные с новым коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, компания хочет получить права на названия КОРОНАВИРУС, CORONAVIRUS и COVID-19. Как именно планируют использовать товарные знаки, не уточняется.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.

Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 3 285 человек. Общее число заболевших приблизилось к 95,5 тысячи, а количество выздоровевших превысило 53 тысячи.

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