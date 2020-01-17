Полицейские в Москве приняли роды у женщины, на свет появился мальчик. Об этом в пятницу, 17 января, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе 26-го километра Киевского шоссе.

В пресс-службе рассказали, что из такси выбежал взволнованный пассажир-мужчина и сообщил сотрудникам ГИБДД, что в автомобиле находится его супруга, которая вот-вот родит, и они не успевают доехать до роддома из-за пробок на дороге, передает «РИА Новости».

Сотрудники ГИБДД пересадили женщину и ее супруга в патрульный автомобиль, чтобы без проблем проехать к медучреждению. Однако, роды у женщины начались по пути в медучреждение. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили принять их в машине. В ведомстве добавили, что на место была вызвана скорая помощь.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС и оказанию медицинской помощи рожавшей женщине, на свет появился мальчик, которого завернули в форменную куртку до прибытия медслужбы. Вскоре к месту событий приехала бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Женщина и младенец были переданы медикам.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве пассажирка такси родила ребенка посреди Ленинского проспекта — преждевременные роды начались во время поездки. Госпитализировать роженицу не было времени, и врачам, которых вызвал водитель, пришлось работать в сложных условиях.