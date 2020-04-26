СПОРТ

Московские парки подготовили бесплатные курсы тренировок в соцсетях

02:44 26/04/2020

13 парков Москвы подготовили бесплатные курсы домашних тренировок во время самоизоляции. Видеозаписи занятий доступны в социальных сетях парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные парки подготовили онлайн-курсы домашних тренировок для подписчиков социальных сетей. Вместе с профессиональными тренерами москвичи смогут познакомиться с асанами разных видов йоги, овладеть техникой кроссфита или упражнениями китайской гимнастики цигун. Более 60 тренировок длительностью от шести минут до получаса уже можно посмотреть в соцсетях.

Отмечается, что тренировки должны помочь москвичам сохранить хорошую физическую форму на самоизоляции. Заниматься могут люди разного возраста, а так же разного уровня спортивной подготовки.

Тренировки доступны в социальных сетях парка «Сокольники», музея-заповедника «Царицыно», Измайловского парка, сада имени Баумана, сада «Эрмитаж», Таганского парк, парка «Фили», парка «Ходынское поле», парка 50-летия Октября; Перовского парка, усадьбы Воронцово, Бабушкинского парка и парка Олимпийской деревни. Занимаясь спортом дома, важно не переусердствовать. Американские ученые доказали, что тяжелая физическая нагрузка снижает иммунитет. В период самоизоляции умеренные тренировки подходят лучше всего.



