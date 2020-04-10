В России содержатся граждане Таджикистана, которые подлежат выдворению, но республика закрыла границу и не принимает их. Об этом сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в пятницу, 10 апреля.

По ее словам, эти люди находятся в центрах временного размещения иностранцев. «Есть все документы, есть возможность их вывезти, наши правоохранительные органы организовали все транспортные документы, но государство закрыло границы и их не принимают», — сказала Москалькова.

Она добавила, что в связи со сложившейся ситуацией нужно будет провести переговоры с посольством и омбудсменом Таджикистана.

Ранее в пятницу МИД Таджикистана сообщил, что страна временно ограничивает въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства через пункты пропуска на государственной границе. Меру предприняли, чтобы не допустить проникновение и распространение коронавирусной инфекции в государство.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Таджикистане пока не подтвердился ни один случай коронавируса.

Ранее, 24 марта, в МВД России рассказали, иностранцев, которые находятся в спецучреждениях, могут депортировать из-за ситуации с распространением коронавируса. Вопрос прорабатывают с дипломатическими и консульскими учреждениями других государств.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекционное заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в городе Ухань в Китае и за несколько месяцев охватила более 200 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого вируса.