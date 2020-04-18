Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе посещения Бутырского следственного изолятора 17 апреля высказалась против ограничения свободы граждан, совершивших ненасильственные или экономические преступления.

«Считаю, что в отношении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не связанные с лишением свободы, такие как залог, домашний арест, поручительство», — заявила омбудсмен.

В докладе, опубликованном «Российской газетой» 14 апреля, Москалькова сообщила, что в 2019 году число заключенных уменьшилось на 40 тыс. и составило 523,9 тыс. человек. Эту тенденцию она связала со стремлением государства применять суровое наказание в виде лишения свободы в крайних случаях и выразила надежду на сохранение данной динамики.