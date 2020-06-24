Обсуждается вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута, переговоры пока не закончены, родные просили не раскрывать подробностей, заявила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца ещё не решён. Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится», — заявила Москалькова журналистам.