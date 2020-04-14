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Почти половину от общего количества жалоб в 2019 году в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ составили обращения по вопросам уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а также законодательства в фсере ЖКХ, причем жалобы на применение силы в изоляторах увеличились вдвое, всего омбудсмена Татьяны Москалькова получила более 38 тысяч обращений, следует из ежегодного доклада о ее деятельности за 2019 год.

«Почти треть обращений — 32% — касалась вопросов реализации уголовно-процессуального законодательства (12 168 жалоб), что на 9% больше по сравнению с 2018 годом… Кроме того, на 29% увеличилось количество жалоб (в этой категории — ред.), связанных с отказом в регистрации заявлений о преступлениях, и на 27% — на решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в докладе, текст которого опубликован в «Российской газете».

На втором месте по количеству обращений остается защита жилищных прав — 4492 жалоб, однако это на 15% меньше прошлогодних показателей: значительно меньше обращений по поводу участия в долевом строительстве жилья, уменьшилось количество обращений по вопросам обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Однако в группе жилищных обращений наиболее острыми остаются темы платы за жилье и коммунальные услуги, постановки на жилищный учет, предоставления социального жилья.

«Каждое девятое обращение поступило по вопросам реализации уголовно-исполнительного законодательства. В данном секторе произошел рост количества обращений на 13%. Так, значительно увеличилось число жалоб по вопросам содержания в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах досрочного освобождения от отбывания наказания, также наблюдается рост числа жалоб на применение физической силы и специальных средств более чем в два раза», — уточняется в документе.

По данным доклада, всего уполномоченному в 2019 году поступило 38 328 письменных обращений, включая 1683 коллективных, по телефону даны необходимые консультации более чем 12 тысячам гражданам.

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