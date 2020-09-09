Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью онлайн-форуму «100% Татарстан» ответила, что актер Михаил Ефремов не обращался к ней за помощью.

Москалькова призналась, что внимательно следила за расследованием его уголовного дела. Но за помощью к омбудсмену актер не обращался.

«Есть заключение экспертов, которые установили состояние в момент преступления, но, если человек оспаривает ситуацию, надо проверять все до конца, чтобы установить истину и развеять все сомнения», — сказала Москалькова.

Напомним, что заслуженного артиста России признали виновным и приговорили к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Актеру зачли время под домашним арестом, и в итоге ему осталось провести в заключении 7 лет и 10,5 месяца.