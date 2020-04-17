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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Бутырское СИЗО и проверила, как проводится дезинфекция помещений, а также положение осуждённых в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Мы находимся в Бутырском СИЗО. Мне удалось посмотреть несколько камер и проверить, как осуществляется дезинфекция. Все, кто приходит на территорию СИЗО, одеваются в специальные защитные костюмы, остальные сотрудники находятся здесь в режиме двух недель без покидания этой территории», — сказала Москалькова

Омбудсмен добавила, что в камерах проводится обеззараживание с помощью кварцевых ламп и других средств дезинфекции. При этом все сотрудники, которые приступают к службе, прошли тестирование на коронавирус.

«Все сотрудники и заключённые два раза в день проводят термометрические обследования. Запущена собственная лаборатория, которая ежедневно тестирует до 90 человек. Заключённые также соблюдают меры предосторожности и находятся в масках на прогулках. Специально для вновь поступающих оборудовано СИЗО 7 в Москве, где в течение 20 дней проводится карантин. В Зеленограде оборудовано СИЗО 12 для тех осужденных, которые потом будут этапированы в места лишения свободы», — заключила омбудсмен.

Кроме того, осуждённые заявили Москальковой, что ежедневно выходят на прогулку и получают качественное питание.

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