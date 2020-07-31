Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.

По ее словам, беспокойство также вызывают обоснованность и достаточность доказательств "для их задержания и проведения следственных действий при предъявлении к ним обвинения". Она напомнила, что согласно федеральному конституционному закону, уполномоченный может действовать только при поступлении обращения.

Ранее МИД РФ опубликовал комментарий на задержание в санатории под Минском 32 россиян. Их белорусские власти назвали бойцами ЧВК "Вагнер", прибывшими для дестабилизации обстановки. Ведомство предложило прекратить нагнетать ненужные в период выборов негативные эмоции.