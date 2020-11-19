Дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января и затронут новогодние праздники, оправданы в случае роста заболеваемости COVID-19 и высокой динамики распространения инфекции, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений. Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи.

«Все зависит от того, какое количество заболевших будет — это главный критерий сегодня. Если будет расти число инфицированных людей, то конечно, мы поддерживаем власть в этих ограничительных мерах и будем всячески вместе со СМИ разъяснять людям, что это нужно делать… Но если пойдет на спад заболевание, то я думаю, что власть отреагирует и, наверное, даст возможность людям вернуться к традициям массовых празднований», — сказала Москалькова.

Отвечая на вопрос о идее продления праздников в связи с новыми мерами, омбудсмен подчеркнула, что период каникул увеличить невозможно. Уполномоченный также добавила, что, по данным вирусологов, основным действенным методом в борьбе с инфекцией остается изоляция и ограничение контактов.

Москалькова отметила, что, согласно введенным мерам, людям можно выходить на улицы, только для пожилых ограничено пользование общественным транспортом, что, «кончено, ограничивает участие в массовых мероприятиях». «Но главный критерий — количество людей заболевших и динамика этого заболевания», — заключила омбудсмен.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф