Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала дело активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая обвиняется в распространении порнографии.

«Ко мне она не обращалась, но поскольку дело имеет большой общественный резонанс, оно у меня на контроле… Я направлю своего сотрудника на один из судебных процессов, чтобы посмотреть, какие доказательства представляются и насколько аргументы людей имеют право на существование», — цитирует РИА Новости Москалькову.

9 июня Цветковой было предъявлено обвинение, по которому ей грозит до шести лет лишения свободы.

Судебный процесс состоится в ближайшее время.