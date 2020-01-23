Процессуальных решений, по которым можно освободить осужденную в Росси гражданку Израиля Нааму Иссахар, сейчас нет, однако они могут появиться. Об этом в четверг, 23 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании Иссахар.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.