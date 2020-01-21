Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Юрия Чайку за совместную работу, отметив продуктивность взаимодействия по предотвращению пыток в колониях.

«Я бы хотела начать со слов благодарности генеральному прокурору, который уходит, Юрию Чайке. Мы конструктивно работали», — сказала Москалькова на заседании в СФ во вторник.

Она также отметила, что поручение президента Генпрокуратуре совместно с институтом омбудсменов в регионах по нарушениям в колониях дало положительный результат.

В понедельник днем Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора, занимавший ее с 2006 года Юрий Чайка переходит на другую работу.

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