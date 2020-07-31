Обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян нет, заявила Mpravda.com уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я отслеживаю эту ситуацию и провожу мониторинг по СМИ — нет четкого понимания доказательств их вины, которые могли бы быть представлены в публичное пространство. И я также обеспокоена обоснованностью и достаточностью доказательств для их задержания и проведения следственных действий при предъявлении к ним обвинения», — сказала агентству Москалькова

Так, омбудсмен напомнила, что согласно федеральному конституционному закону, уполномоченный может действовать только при поступлении обращения.

«Вчера ещё вечером такого обращения не было», — добавила омбудсмен.

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.